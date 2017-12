Üks tegu: Marjakorjamine (ETV 2007)

Tänapäeval käivad lapsed enamasti marketis marjul. Emaga koos metsa minnes saab aga elamuse, mida ka aastate pärast meenutada. Marjakorjamise kõrvalt võib oma jutud ära rääkida ja pärast on köök moosilõhna täis. Kui siis seda kodust moosi talvel koogi peale panna, on see palju rohkem kui lihtsalt üks magus suutäis. Teksti autor Grethe Rõõm.