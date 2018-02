Tuleviku toit - kulinaarfuturistlik BBC telesari

Algab kulinaarfuturistlik telesari tuleviku toidust. Juba praegu elame maailmas, kus arvutid võivad välja töötada enneolematuid maitseid; burgerid on pärit keemialaborist või putukafarmist, mitte haljendavalt karjamaalt ega sigalast; viljad kasvavad kontrollitud tingimustes päikesevalgust nägemata ja moekamates restoranides on ettekandjateks robotid. Uurime põhjalikult, kuidas me kasvatame, ostame ja sööme oma toitu tänapäeval ning milliseid muutusi toob tulevik selles osas.