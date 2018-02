Tuleviku toit, 1/3 (Tomorrow's Food, Inglise 2015)

1. osas külastab Dara O’Briain Thanet Earthi, kõrgtehnoloogilist talu Kentis, kus kasvatatakse aastaringselt miljoneid puuvilju, ent ilma mullata. Texases maadeldakse põuaga, leiutatud on digitaalne maitsetuvastaja ja USA sõjavägi töötab välja igavesti säilivat toitu. Saate lõpuosas jõuame robotiteni, kes töötavad nüüdseks edukalt nii Austraalia farmides kui ka Shanghai kõige peenemates restoranides.

Algab kulinaarfuturistlik telesari tuleviku toidust. Juba praegu elame maailmas, kus arvutid võivad välja töötada enneolematuid maitseid; burgerid on pärit keemialaborist või putukafarmist, mitte haljendavalt karjamaalt ega sigalast; viljad kasvavad kontrollitud tingimustes päikesevalgust nägemata ja moekamates restoranides on ettekandjateks robotid. Uurime põhjalikult, kuidas me kasvatame, ostame ja sööme oma toitu tänapäeval ning milliseid muutusi toob tulevik selles osas.