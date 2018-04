Töörööbikud

Kristeli ja Nikolai tööpäevad on pühendatud sellele, et mustad asjad uuesti puhtaks saaks. Nikolai töötab Jazzi autopesulas pesutänava operaatorina ja on päevi, kus tema abiga saavad puhtaks sajad autod. Kristel töötas pikalt toitlustuse valdkonnas, kuni ühel päeval tundis, et vajab karjäärimuutust. Ka tema tegeleb täna pesemisega - Kristel on avanud Tallinna kesklinnas väikse pesumaja, mille personaalset teenindust hindavad paljud ümbruskonna inimesed. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.