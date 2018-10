Rainer ja Margus on oma lapsepõlve hobist ehitanud üles äri ja nüüd pakuvad nad ka teistele võimalust kogeda seda, mida nemad ise väga armastavad. Rainer viib inimesi sõitma paatidega ja õpetab jetisõitu. Margusel on aga Aravetel ringrada, mida kasutavad treeninguteks nii kardisõitjad kui ka meie motospordi tipud. Režissöör Sander Allikmäe, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

