Töörööbikud, 9/17

Hotellis ja turismitalus ootavad külalised laitmatut teenindust, head toitu, puhtaid tube. Mida see aga nõuab hotellitöötajatelt, et klient tunneks end kui kuningas? Tutvume majutusasutuste juhtide tööga. Helen juhib pealinnas Tallink City hotelli ja hoolitseb, et masinavärk toimiks tõrgeteta. Marje peab Raplamaal Luhtre turismitalu, tema on vajadusel nii kokk, koristaja kui ka giid. Režissöör Krista Luts, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.