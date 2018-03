Töörööbikud

Mööbel on nagu mood - see peab meeldima! Ostjale on oluline iga detail, värv ja materjal. Peeter ehk Puidu-Pets, nagu sõbrad teda kutsuvad, sukeldus puidumaailma kohe peale sõjaväge, 90-ndate aastate alguses, kui kõik otsisid oma võimalust ratsa rikkaks saada. Kuid "lotovõitja-unistusest" kasvas välja hoopis kirg täispuitmööbli valmistamise vastu. Harri oli pikalt seotud müügitööga, kuid kuus aastat tagasi hüppas ta enda jaoks tundmatusse maailma ja hakkas tegema eritellimusmööblit. Täna on ta loomas oma brändi, millega ta loodab inimeste südamesse jõuda.