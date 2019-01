Politseitöö on amet, mida tehes tuleb tegeleda ühiskonna pahupoolega ja kus kohtad paratamatult rohkem halba kui head. Samas on vaja seda tööd tehes ise terveks jääda ja oma töös head näha. Patrullteenistuse välijuht Andrei ja operatiivteabetalituse juht Ottomar on seda tööd juba pea 20 aastat hingega teinud ning peavad senini oma tehtud valikut ainuõigeks. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

