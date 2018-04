Töörööbikud

Väikesed poed tunduvad Eestimaal olevat möödanik. Iga päev pannakse maapiirkonnas mõni neist kinni ja kõik trendipoed kolivad suurtesse keskustesse. Lii ja Vivian ujuvad aga vastuvoolu ja tõestavad, et just pisikestes poodides võib peituda õnn. Kui Tarbijate Ühistu Leevi külas toidupoe sulges, avas Lii koos tarmukate külaelanikega selle uuesti ja annab endast parima, et pood ellu jääks. Vivian aga avab igal hommikul rõõmuga oma butiigi, millesarnast teist maailmas ei ole. Kaubanduskeskustesse ta seda ei vii ja laieneda ei kavatse, sest just niisugusena on sel oma võlu.