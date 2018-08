Töörööbikud (ETV 2018)

Kuidas kalad purki saavad? Põline Võrtsjärve kalur Lauri hoiab kalade purki saamise täielikult enda kontrolli all - ta püüab need ise, puhastab, fileerib, praeb või suitsutab ja paneb nad purki. Deivi on Toilas kalatsehhi juhataja. Ka tehases käivad asjad üsna sarnaselt - kõik on käsitöö. Ükshaaval roogitakse iga kilu puhtaks ja keeratakse iga räim rulli, ainult püüdmine on usaldatud suurte kalalaevade kaluritele. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.