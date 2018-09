Töörööbikud

Kui enamikele meist annab suvi võimaluse veidi tööelust eemale tõmbuda, siis Lauri ja Indreku puhul on vastupidi - just suveaeg on kõige kibedam tööaeg. Mõlemad mehed töötavad kaptenitena ja pakuvad inimestele elamussõite - Indrek merel, Lauri siseveekogudel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel