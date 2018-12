Marika ja Maarja möllavad hommikust õhtuni sadade meigitoodete keskel, milles nad peavad perfektselt orienteeruma. Üks neist äratab ellu naiste igapäevased unistused ja muudab nad kaunimast kaunimaks. Teise jaoks on aga näitlejate nägu paletiks, millele igal õhtul uus karakter ja tegelaskuju maalida. Mis vahe on meigikunstnikul ja grimmikunstnikul? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

