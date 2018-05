Öeldakse, et ilma minevikuta ei ole tulevikku! Kalev ja Kaarel taaselustavad vanu autosid ning mootorrattaid, mis on vahel kümneid aastaid kuurinurgas tolmunud, kuid mille väärtuseks on mälestus isast või vanaisast. Seda tööd ei usaldata igale meistrile ja projektid võivad vahel võtta aega kuni kaks aastat. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.