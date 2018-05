Imre ja Priit on juba aastaid töö juures omavahel suhelnud, ent kohtunud pole kaks meest kunagi. Priit ütleb Imrele täpselt ja tähthaaval ette, mida teine tegema peab. Imre kuulab, kordab ja lendab siis minema. Selline see piloodi ja lennujuhi omavaheline suhtlus kord juba on. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.