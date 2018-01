Revolutsioonist on möödunud sajand ja Simon Reeve võtab sel puhul ette kolmeosalise telerännaku läbi Venemaa. Esimeses osas seikleb Simon Kamtšatkal koos põhjapõdrakasvatajatest põliselanikega, külastab jõukate hiinlaste meelitamiseks Vladivostokki rajatud hiigelkasiinot ja räägib keskkonnakaitsjatega väljasuremisohus amuuri tiigritest, kelle põlised asualad on ebaseadusliku raietegevuse tõttu kadumas - pealegi on see põimunud korruptsiooniga, mistõttu kohalikele võimudele tüütuks muutunud saatejuht kihutatakse pikema jututa piirkonnast minema.