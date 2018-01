Simon Reeve’i reis tänasel Venemaal jätkub Siberis ja viib ta Baikali, maailma sügavaima järve äärde. Ta külastab Krasnojarskit, linna, mis 1990-ndatel sai kurikuulsaks organiseeritud kuritegevusega ja kohtub usukogukonna liikmetega, kes on veendunud, et nende juht, endine liikluspolitseinik, on messis. Hiljem viib tee teda Dagestani, kus enamik elanikke on moslemid.