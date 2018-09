Simon Reeve'iga palverännakul 1, 2/3 (Pilgrimage with Simon Reeve, Inglise 2013)

Simon Reeve asub palverännakule Jeruusalemma, et teada saada, kas palverännak võib olla elu muutev valgustav kogemus. Tema teejuhtideks on kohalikud mungad, nunnad, preestrid ja asjahuvilised. Ta alustab oma teed Suurbritannia põhjaosas ja jõuab välja Canterburyni, uurides, kuidas Suurbritannia valdavalt protestantliku riigina on pärast ligi poolt aastatuhandet oma pühad paigad taas au sisse tõstnud. Simon kohtub inimestega ja näeb, mil moel tänapäeval palverännakuist osa võetakse, ja otsib vastust küsimusele, mis inimesi selle iidse traditsiooni poole tõmbab.

