Simon Reeve'iga Kariibi merel - seikluslik BBC reisisari

Kõigepealt tutvub ta Haiti saarel Dominikaani vabariigi helgete ja tumedate külgedega, ühinedes Santo Domingos politsei uimastitevastase võitluse meeskonnaga. Seejärel ületab piiri, et külastada Cite de Soleil’ kurikuulsaid telklaagreid ning avastab Haiti elu kireva ja edu täis külje.

Ta külastab ka kaunist Barbadost, kus kohtub kinnisvaraarendajaga, kes käib sukeldumas, et jahtida õrna korallrahu ökosüsteemi ohustavat vöödilist tiibkala. St Vincenti saarel saab ta kokku kanepikasvatajaga, kes loodab, et peagi marihuaana legaliseeritakse. Simon põikab ka Venezuelasse, kus püüab mõista, miks nii naftarikas riik on sellisesse vaesusse langenud.

