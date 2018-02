Simon Reeve'iga Kariibi merel, 2/3 (Carribean with Simon Reeve, Inglise 2015)

Simon Reeve jätkab oma reisi Kariibi mere saartel, külastades kaunist Barbadost, kus kohtub kinnisvaraarendajaga, kes käib sukeldumas, et jahtida õrna korallrahu ökosüsteemi ohustavat vöödilist tiibkala. St Vincenti saarel saab ta kokku kanepikasvatajaga, kes loodab, et peagi marihuaana legaliseeritakse. Simon põikab ka Venezuelasse, kus püüab mõista, miks nii naftarikas riik on sellisesse vaesusse langenud.