See on EÕM, 1/6 (ETV 2015)

Saame tuttavaks - õpilasmalevlased 2015 kogunevad Raudsillale, et kokkutulekul oma töösuvi lõpetada. Laagriplats täitub päevitunud, säravate silmade ja energiast tulvil noortega. Iga rühm on siia kaasa toonud oma vaimu ja valmisoleku võistelda, laulda ja tantsida kasvõi öö läbi. Ergutused ja hõiked kajavad üle laagriplatsi nii, et hääled kähedad. Aga võita saab siiski vaid üks. Kokkutulekul mõtestavad nii noored kui ka rühmajuhid seda, mis, kuidas ja milleks on juhtunud. Mis kordub ja mis on igas korduses uut ning erilist. Jälgime, kuidas rühmad omavahel mõõtu võtavad ja kas enam on ähmis malevlased või rühmajuhid. Selgub ka üks üsna ootamatu ühenduslüli tänapäevase ja endisaegse maleva vahel. Autorid Keiu Virro ja Silvia Karro. Režissöör Keiti Väliste, režissööri assistent Elisa Avik, produtsent Silvia Karro.