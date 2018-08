See on EÕM, 4/6 (ETV 2015)

Seekord on saate märksõna - romantika. Esimesed sügavalt silma vaatamised, ka tugevad tunded - armastus, mis viis kokku kogu eluks. Seegi on Õpilasmaleva ajaloo üks väga tähtis tunnusjoon. Oma armastuse loo räägivad Margit Kaska ja Andres Varustin, Kaili ning Madis Raidma, Jana ja Tiit Terik. Saate autor Keiu Virro, režissöör Keiti Väliste, produtsent Silvia Karro.

