See on EÕM, 5/6 (ETV 2015)

Õpilasmaleva suved olid ja on täis laule ning ühiseid laulmisi. Algusaastate kokkutulekutel tekkisid mitmed traditsioonid ja üks neist oli rühmalaulude võistlus. Iga rühm tegi suvel oma laulu ja tasahaaval kasvas suviste laulude loomine üle talvisteks lauluvõistlusteks. Aastal 1970 oskas Haapsalu koolipoiss Robert Vood panna muusikasse malevalaulu, millest kujuneski lausa maleva hümn. Eesti Raadios oli alates 1970- ndate keskpaigast eetris suvine saatesari "Tähelepanu, malevad", mille tegijad salvestasid malevalaule ja saate autor koos Jansa, Kadri Kase, Priit Pajusaare ning Lauri Aavaga "kaevavad" arhiivilinte ja avastavad "kullaterasid". Ka Eesti Televisiooni arhiivist leiame saateid, milles talletatud kuulsaid malevabände. Õnneks on ajalugu kinni püütud ka 8 mm kaameratega. Saate autor Silvia Karro, režissöör Keiti Väliste, monteerija Kalle Käärik.

