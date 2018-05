Loodusepäev Osooniga: Loodus kui toode

Eestis on palju kauneid paiku, kus meil meeldib käia ja oma külalistele näidata. Loodusturism on arenev majandusharu, käibel on mõiste - loodus kui toode. Räägime loodusrikkuse müümisest, aga samas käitume üsna hoolimatult oma loodusega. Turismiarendajad on mures: mis saab Eesti looduskuvandist? Teeme kaasa ühe põneva loodusmatka Soomaal. Autor Kristo Elias, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.