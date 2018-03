Vahur Kersna külastas Hiiumaal Vahtrepa külas 100-aastast Liidia Piilbergi, kes peab mesilasi, kanu ja lammast, hoolitseb oma tütre eest ning sõidab korra nädalas rattaga lavkale. "Kui keegi meie 100-aastase riigi jooksul on ellusuhtumise eest ülekohtuselt ordenist ilma jäetud, on see Liidia," kinnitab Vahur. Režissöör Mihkel Ulk, toimetaja Iiris Saluri, produtsent Margit Ossipova.