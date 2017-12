Anari jättis linnaelu seljataha ja kolis maale elama, et rajada oma unistuste kodu. Täna elab ta koos lastega talus, on hinnatud külajuuksur ja õpetab lapsi pisikeses Unipiha algkoolis. Ometi on sellel idüllil oma hind... Autor ja režissöör Kaidor Kahar, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, montaaži režissöör Madli Lääne-Metsalu.