2009. aastal tuli 100-aastane Dimitri Matiesen viimast korda Tallinna, et külastada oma vana veinitehase valdusi. 1930ndatel käärisid Toompea keldrites veinid ja valmisid mahlad. Kes oli see mees, kellest saatuse valusatele löökidele hoolimata sai Rootsis edukas mahlaärimees? Saate tegid Keiti Väliste ja Mari Tamm.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel