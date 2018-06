Aivar Pohlaku ja Eesti jalgpalli vahele võib paljude arvates tõmmata võrdusmärgi. Selle 25 aastat Eesti vutielu oma raudses haardes hoidnud vastuolulise mehega on seotud mitmed sknadaalid ja süüdistused, kuid temas on varjul ka palju sügavam ning tundelisem pool. Pikemas usutluses kõneleb Pohlak jalgpallist, juhtimisest, perest, aga ka armastusest. Autor Taavi Eilat, režissöör Raivo Maripuu, produtsent Piret Priisaar.

