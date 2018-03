Simon Reeve'iga Türgis, 1/2 (Turkey with Simon Reeve, Inglise 2017)

Simon Reeve alustab kahest lõigust koosnevat reisi läbi kauni Türgi, mis on ootamatult kistud pöördeliste globaalsete sündmuste keskmesse. Istanbuli klaari veega randadelt viib tee Süüria piirile, millele pikka aega kestnud sõda on oma pitseri vajutanud. Väidetavalt sündis vein just selles piirkonnas ja Simon kohtub mehega, kes üritab müüa veini islamimaal, mille valitsus on võtnud radikaalselt konservatiivse suuna. Samuti tutvume Istanbulis nii presidendi poolehoidjate kui ka kinnisvaramogulitega ja külastame piiril asuvaid pagulaslaagreid.