1937. aastal kehtima hakanud põhiseadus nägi ette, et Eesti riigipea on Vabariigi President. 21. aprillil 1938. aastal tegi kindral Johan Laidoner tollasele Riiginõukogule ettepaneku valida riigihoidja Konstantin Päts Vabariigi presidendiks. Riiginõukogu oli poolt. 80 aastat on möödas ja ametis on kümnes president. Saate režissöör Indrek Kangur, toimetaja Renita Timak.