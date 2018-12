Isad ja pojad. Ivo, Robert ja Albert Linna (ETV 2018)

Armastatud laulja Ivo Linna elu on möödunud kõigi eestlaste pilgu all. Nüüd on sama teed asunud kõndima tema poeg Robert Linna, kelle peres kasvab 2-aastane Albert. Kuidas lavaelu ja isaksolemine kokku sobib, kas selle kõige juures on võimalik olla ka “isa”? Jälgime kolme generatsiooni meeste tegemisi ja avame isade ning poegade vahelisi suhteid. Oleme prooviruumis, kodus ja teeme kaasa ühe emotsionaalse seikluse. Autor Kaidor Kahar.