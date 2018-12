Anari jättis linnaelu seljataha ja kolis maale elama, et rajada sinna oma unistuste kodu. Täna elab ta koos lastega talus, on hinnatud külajuuksur ja õpetab lapsi pisikeses Unipiha algkoolis. Ometi on sellel idüllil oma hind... Autor ja režissöör Kaidor Kahar, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, montaažirežissöör Madli Lääne-Metsalu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel