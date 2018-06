Lahedad lapsed

1. juuni on lastekaitsepäev. Sel puhul kogus saatejuht Kristel Aaslaid kokku möödunud telehooajast videoklipid lahedatest lastest. Naljakad, nutikad ja nunnud on täies uhkuses teie ees. Vaata ja meenuta ka oma lapsepõlve!

