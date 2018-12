Pärnumaal Audru kandis elab üks vanaisa, kes kuidagi ei taha täiskasvanuks saada. Tal on kaks toredat lapselast, Herta-Katariina ja Marta-Liisa. Päris tööd teeb ta teatris, aga üle kõige meeldib talle oma lastelastega vigureid teha. Jõulude eel on ta eriti ulakas. Kui teised vanaisad küpsetavad piparkooke, siis tema praeb Herta-Katariinaga kaheksajalgu. Ja milliseid laule ta laulab! Autor-toimetaja Reet Linna, operaator Ivar Murel, režissöör Sten Lukas.

