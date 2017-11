Tagasiteed ei ole

Märts 2011 muutis süürlaste jaoks kõik: algasid araabia ülestõusud ja tänaseni kestev laastav sõda, mis on tekitanud kogu inimajaloo suurima humanitaarkatastroofi. Süüriast on pagenud üle 6 miljoni inimese, riigis endas on sõjapõgenikke üle 6 miljoni. Umbes pool miljonit süürlast on leidnud endale uue kodu Istanbulis. Saade jutustabki kolme Aleppost, Süüria suurimast linnast, sõja jalust, põgenenud inimese - Marwa, Fuadi ja Hani loo.