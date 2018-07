Tartu Ülikooli mäetipu vallutamine. 30 aastat hiljem (Eesti 2012)

Tartu Ülikooli 350. juubelil, 1982. aastal vallutasid Eesti alpinistid esimest korda mäetipu Kesk-Pamiiris, Tanõmas'i ahelikus, nimetades selle Ülikooli järgi. Kolmkümmend aastat hiljem on Firn alpinismiklubi kümme liiget taas Tadžikistanis, et külastada Ülikooli 380. aastapäeval seda raskesti ligipääsetavat, kuid maaliliselt kaunist mäetippu. Pooletunnine dokumentaal annab ülevaate tõusust mäetipule, mis kannab nime "Tartu ülikool 350".

