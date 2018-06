Peata oma sõbrad (Eesti 2014)

Päästeameti veeohutuse õppefilm, milles mängufilmilikult elulised stseenid vahelduvad õpetlike animatsioonide ja intervjuudega. Film räägib põhilistest ohtudest, mis meid suvel veekogu ääres varitsevad, andes vaatajatele võimaluse ära tunda võimalikke ohumärke, et nende abil edaspidi õnnetusi vältida. Film toob vaatajateni kolm erinevat juhtumit, mille näitlikustamiseks on kasutatud animatsioone ja asjakohaseid spetsialistide kommentaare. Igal suvel juhtub õnnetusi alkoholijoobes vette sattunud inimestega, lastega kui ka päästevestita paadisõitjatega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel