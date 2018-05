Laulja ja laulutekstide kirjutaja, toimetaja ning saatejuht Reet Linna on olnud lugematute muusika- ja meelelahutussaadete sünni juures. Ta on ise olnud laval ning ekraanil üle viiekümne aasta ja aidanud ekraanile paljusid tänaseks täheseisu tõusnud artiste. Tal on, mida meenutada! Kolleegi intervjueerib Vahur Kersna. Režissöör Andres Lepasar, produtsent Ene-Maris Tali.

