Säärased mulgid, 3/4: Mulgid (ETV 2012)

Juba päris väikse tüdrukuna õppis Milvi ema kõrval tikkima ja kuduma. Tema riidekapis on puhta pesu riiulite ääred ka praegu pitsidega kaunistatud. Imetleme Mulgi Ukuvakas ja Tarvastu Käsitöökojas linaste kangaste ilu ja naiste näppude meisterlikkust. Saame tuttavaks noore mehe Maikeriga, kes mulgi juuri tunnetades parandab vanu ja ehitab uusi palkmaju. Mõisakülas elav Uno on aga kindel, et ta ei ela mitte ääremaal, vaid tegutseb oma metallitöötlemisseadmete firmaga üsnagi Euroopa keskpaiga lähedal. “Untsakate” ansambli asutaja Margus Põldsepp tuleb Milvi ja Antsu käest vanu laule uurima ning sellest kujuneb vaimustav kohtumine. Saate autor Silvia Karro, režissöör Olga Käo.