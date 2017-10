Säärased mulgid, 2/4: Mulgid (ETV 2012)

Milvi on oma laulunaistega Hallistes esinemas ja kohtub seal ajaloolase-etnograafi Heiki Pärdiga. Kas sul ka on oma häärber, uurib ta asja. Kapitalism sai Eestis alguse Mulgimaalt, sest just Halliste kihelkonna Abja mõisahärra käest ostsid 1853. aastal 25 talumeest endale oma talu. Linakasvatus edenes hästi ja raha kiirendas mulgi peremeeste soovi elujärge parandada. Mis on kuulsates mulgi häärberites erilist ja palju neid alles on jäänud? Oma kodu loo kõnelevad Valve Luuka, Marika Mänd ja Mait Mikelsaar. Saate autor Silvia Karro, režissöör Olga Käo.