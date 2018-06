Rohke kalatuur, 4/8 (ETV 2015)

Paljud kindlasti mäletavad, et angerjas oli nõukaajal vaid suurte sakste kala. Isegi Ülemiste järvel oli oma plaan, kui palju angerjat tuli seal parteiladviku jaoks kasvatada. Lihtsurelik sai angerjat maitsta mõnikord harva, näiteks valimiste päeval kohaliku rahvamaja puhvetis. Aga Viljandi külje all Viiratsis on angerjafarm ja selles kasvab tonne Anguilla anguillat ehk angerjat. See aga tähendab, et angerjas pole enam ammu sakste kala, vaid seda võib osta igaüks, kel selle kala järele isu. Saatejuht Gaute Kivistik. Režissöör Maire Radsin, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.