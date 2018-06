Rohke kalatuur, 3/8 (ETV 2015)

Esimene teadaolev vähiretsept pärineb keiser Augustuse ajast – tolajal oli vähk ülikute luksustoit. Tänapäevalgi on vähisöömine suuresti rituaal, vähipeod Soomes ja Rootsis on sageli vägevamad kui jõulud. Eesti on üks viimaseid riike Euroopas, kus võib loodusest leida kodumaist jõevähki - Astacus astacust. Tõsi, neid on meie jõgedes ja järvedes üsna väheseks jäänud. Saaremaal on aga paik, kust vähkisid alati hankida saab. Pähkla mõisa maadele rajatud tiikides suudab peremees Rainer Maripuu mõne aasta pärast soovijaile pakkuda nii müügiks kui ka söögiks umbes 30 000 vähki aastas. Gaute Kivistik uuribki, kuidas see vähikasvatamine käib ja mida maitsvat vähist valmistada. Režissöör Maire Radsin, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.