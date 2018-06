Rohke kalatuur, 2/8 (ETV 2015)

Vikerforelli kasvatatakse Eestis kõige enam ja järelikult ka süüakse teiste kalaliikidega võrreldes palju rohkem. Teadaolevalt tõi vikerforelli Eestisse keegi Tsaari-Venemaa aadlik juba aastal 1896. Aga vikerforelli kodumaa on tegelikult Põhja-Ameerika. Oma nime sai ta sealsetes jõgedes elavate kalade värvikirevuse järgi. Põhja-Ameerikas on neid järele jäänud vähe, kuid meil siin Eestis teda õnneks jagub ja seda tänu Priit Lullale, kes ehitas kalakasvanduse otse oma talu õuele. Saatejuht Gaute Kivistik, režissöör Maire Radsin, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

