Rohke kalatuur, 6/8 (ETV 2015)

Üks kala on nii kuulus, et teda on kujutatud isegi kirjamargil! Ja mitte ühe riigi, vaid koguni nelja riigi - Namiibia, Zimbabve, Etioopia ja Kuuba margil. Lisaks oskab see vahva vunts ka kuival maal roomata, peita end mutta ja krooksuda nagu konn. See kala on Clarias gariepinus ehk angersäga. Just sellist kala kasvatab perekond Leok Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Paadi talus. Saatejuht Gaute Kivistik, režissöör Maire Radsin, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.