Rohke kalatuur, 8/8 (ETV 2015)

Rohke kalatuur lõpeb Varblas, kus uurime, kuidas kasvatatakse aristokraatlikku kala - tuura. Tuur on meie oma kala, peamiseks tuura-jõeks on ikka olnud Narva jõgi. Ajaloolased väidavad, et 1385. aastast olid Narva pitsatil linna sümboliks tuura kalad. Õndsal rootsi ajal maksnud aga Narva linn kõik oma maksud Rootsi kuningale tuura kalas. Järelikult on väga väärt kala. Saatejuht Gaute Kivistik, režissöör Maire Radsin, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.