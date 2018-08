Käes on kauaoodatud keemiaülesanded. Esimene neist on keemiline kõrgushüpe, kus võistlejad peavad leidma õige keemilise reaktsiooni, mis tekitaks piisavalt tõukejõudu. Esimese ülesande võitjal on taas eelis valida endale kaaslane teiseks ülesandeks. Seejärel peavad uued võistkonnad jälgima protokolli ja täpsemad keemikud pääsevad duellist. ​Kolme parimat ootavad vabalt valitud kohale õppima Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. ​Tootja Vesilind OÜ.

