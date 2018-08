Punased, sinised ja rohelised võistlejad on viimast korda meeskondades. Nüüd ehitavad noored teadusehuvilised kõlarit ja peavad panema grammofoni õige kiirusega tööle, nii et kostuks muusika. Kuidas aga parandada süntesaatori katkist klahvi? Saate lõpuks selguvad need seitse võistlejat, kes saavad edaspidi hakata ülesandeid lahendama üksi.​ ​Tootja Vesilind OÜ.

