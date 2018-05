Käes on teadusvõistluse suur finaal, kus teineteise vastu astuvad esmakordselt kaks tüdrukut... sugulast. Finalistid on valinud endale kõikide võistlejate seast tiimi, kes neid aitavad seni kõige keerulisema ülesande juures. Finalistide juhitud võistkondade ülesanne on ehitada 15 elemendist koosnev Rube Goldbergi masin, mis töötaks veatult ja täpselt. Pingelises finaalmängus selgub, kes võidab "Rakett 69" 8. hooaja 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi. Tootja Vesilind OÜ.