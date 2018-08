Rakett 69 8: IT (Eesti 2018)

Mängu on jäänud veel kolm võistlejat, kelle hulgast selguvad 8. hooaja finalistid. Esimene ülesanne paneb proovile võistlejate loogilise mõtlemise ja osavuse, kui nad peavad skeemi järgi häälestama valguse teel juhitava roboti. Mängus on pääse otse finaali. Teine finaalipääse on peidetud seifi, mille kätte saamiseks peavad kaks võistlejat koodiga kaitstud seifi lahti muukima. Pingelises lõppmängus selguvad finalistid, kes​võistlevad järgmisel nädalal 10 000-eurose teadusstipendiumi peale. Tootja Vesilind OÜ.

