Punane sekund, 4/10 (Eesti 2017)

Mobiiltelefonide kasutamine autot juhtides on aasta aastalt aina suurem probleem. Saates käsitletavad kaks liiklusõnnetust aga tõestavad, kui traagiliselt võib muretu lobisemine autoroolis lõppeda. Telefoni kasutamine ei ole ainus kõrvaline tegevus, mida politsei näeb - roolis olles tehakse meiki, soojendatakse toitu, vahetatakse riideid. Miks inimesed arvavad, et suudavad teha mitut asja korraga? Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja: Paprika Latino Studios OÜ. Saade valmib koostöös Maanteeametiga.

