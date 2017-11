Punane sekund, 9/10: Keelatud manöövrid

Tihtipeale on nii, et kuigi üks liikleja võib teha vea või tahtlikult liiklusreegleid rikkuda, siis õnnetuse oleks võinud ära hoida teine juht. Esmapilgul ohutuna tundunud manööver võib lõppeda inimelu kaotusega. Just nii juhtus vanahärraga, kes hooletult tagasipööret sooritas. Kuidas aga ohjeldada teadlikke liiklushuligaane? Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja Paprika Latino Studios OÜ. Saade valmis koostöös Maanteeametiga.